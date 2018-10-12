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Японский город Киото будет брать с туристов налог

Японский город Киото будет брать с туристов налог

С начала октября в японском городе Киото туристы должны платить сбор, распространяющийся на всех гостей, использующих любые виды платного размещения.

Об этом сообщает NHK.

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“В городе Киото с постояльцев отелей начали взимать налог на проживание для финансирования различных городских проектов. Налог взимается с постояльцев всех гостиниц, которые предоставляют платное жилье, в частности отелей в японском стиле и частных квартир”, – говорится в сообщении.

Гостям придется оплатить на 200 иен больше за гостиничные номера стоимостью ниже 20 000 иен за ночь. Налог на номера стоимостью от 20 000 иен до 49 999 иен составит 500 иен, а налог с более дорогих номеров – 1000 иен.

Городские власти ожидают получить 4 миллиарда 600 миллионов ежегодного дохода. Они планируют использовать эти средства для решения проблемы автомобильных пробок в туристических местах, а также для строительства и поддержки общественных туалетов и сохранения исторических пейзажей.

Киото – первый японский город, где был введен такой налог.

По материалам УКРИНФОРМ
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