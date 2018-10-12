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Поступления ЕСВ с начала года возросли на 27% - ГФС

Поступления ЕСВ с начала года возросли на 27% - ГФС

С начала года в Государственный бюджет Украины поступило 163,9 млрд гривен единого социального взноса (ЕСВ), что на 26,8% превышает показатели прошлого года.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба на своей странице в Facebook.

“В январе-сентябре 2018 года обеспечено поступление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на уровне 163,9 млрд гривен”, – говорится в сообщении ГФС.

Этот показатель превышает прошлогоднюю сумму уплаты единого взноса за тот же период на 26,8%, или на 34,7 млрд гривен.

При этом в сентябре 2018 года обеспечено поступление 18,7 млрд гривен ЕСВ, что на 23%, или на 3,5 млрд грн, превышает показатель сентября прошлого года.

По материалам УКРИНФОРМ
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