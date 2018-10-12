Украина идет на рекорд по экспорту рапсового масла

Показатели первых двух месяцев нового экспортного сезона рапсового масла вышли на рекордные уровни за счет соответствующего роста переработки рапса внутри страны.

Об этом сообщают эксперты «УкрАгроКонсалт».

Так, в целом за июль-август 2018/19 сезона на внешние рынки поставлено около 43 тыс. тонн рапсового масла, что почти в 2 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В августе текущего года Украина экспортировала 15,8 тыс. тонн рапсового масла против 15,8 тыс. тонн в прошлом месяце и 21,3 тыс. тонн в августе прошлого года.

По ожиданиям экспертов, по итогам 2018/19 сезона Украина может обновить рекорд экспортной статистики рапсового масла. Основным импортером украинского рапсового масла остается ЕС, занимая 79% всего экспорта.

Среди европейских стран наблюдается рост закупок, вызванных снижением урожая рапса. Основные объемы отгружены в Польшу и Францию. Кроме того, Китай значительно увеличил закупки украинского продукта и увеличил долю на рынке до 19%.