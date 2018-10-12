ТРЦ Gulliver заинтересовались 10 покупателей

Участие в аукционе по продаже прав требований по кредитам, в залоге по которым выступает многофункциональный комплекс (МФК) Gulliver и земельный участок под ним, примут 10 участников.

Так, вчера, 15 октября, в 9:00 завершился прием заявок на участие в аукционе по продаже прав требований по кредитам, в залоге по которым выступает МФК Gulliver и земельный участок под ним. Сегодня, 16 октября, состоится конкурс.

Для участия в аукционе участники должны сделать гарантийный взнос – 908,8 млн грн ($32,3 млн). Заказчики аукциона – государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк – имеют право отказаться от заключения договора купли-продажи с победителем торгов в случае, если будут выявлены факты, свидетельствующие о его негативной деловой репутации, а также в случае если участник связан с заемщиком.

Стартовая цена продажи лота составляет 18,2 млрд грн ($645,9 млн). Эта сумма – остаток задолженности по кредитному договору, в которую входит основная сумма задолженности, проценты, комиссия, пени и штрафы. Возможность снижения начальной цены не предвидится. В права требования по договорам обеспечения входят торгово-офисный комплекс (с объектами общественного назначения и паркингом) общей площадью 151 800 кв. м. и земельный участок 1,14 га на ул. Спортивная, а также корпоративные права на 100% в уставном капитале заемщика. По указанному адресу находится МФК Gulliver, в который входит ТРЦ общей площадью 56 000 кв.м. и БЦ на 80 000 кв.м.

Напомним, что в ноябре 2016 г. Шевченковский районный суд Киева арестовал Gulliver в Киеве.

10 января 2017 г. Апелляционный суд Киева признал незаконным и отменил наложение ареста на Gulliver, а уже 17 января комплекс был арестован повторно. Арест имущества проводился в рамках дела о хищении в банке Михайловский.