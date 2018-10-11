Межбанк: доллар приподняло расширение гривневого ресурса

Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,94/27,97 UAH/USD виртуально, без сделок.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.02 Киева понизились, обосновавшись на уровне 27,90/27,94 UAH/USD.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации расширения гривневой ликвидности.

Об этом дали понять выросшие с уровня 52 512,4 млн. грн. к отметке 55 443,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

К 10.11 котировки безналичного доллара сузили спред до 27,91/27,94 UAH/USD. «Рынок определяется после длинных выходных», – констатировал наш консультант.

По состоянию на 10.31 рынок, похоже, начал определяться не без помощи выросшего гривневого «навеса» на коррсчетах НБУ: котировки «американца» на межбанке выросли к 27,93/27,95 UAH/USD, сопровождаясь незначительным преобладанием спроса.

К 11.05 котировки безналичного доллара не покинули отметку 27,93/27,95 UAH/USD, на фоне относительного равновесие спроса и оферов СКВ.

Спустя 8 минут, на 11.13, котировки доллара на межбанке все еще пребывали на цифре 27,93/27,95 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложение.

Утреннее вхождение безналичной пары доллар-гривня в полосу относительной стабильности сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности, о котором дало понять снижение ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 17,00/18,0% к отметке 16,50/18,00% годовых.

Эта отрицательная динамика согласуется с ростом объема гривневого «навеса» на коррсчетах регулятора.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,94 / 27,97

евро – 32,24 / 32,28

российский рубль – 0,422/ 0,423

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