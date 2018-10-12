На Волыни будут выращивать польских и немецких коров

В настоящее время на Волыни завершается строительство коровника, проектной мощностью на 280 голов, галереи, молочного блока и лагуны. Ориентировочная стоимость строительства составляет 15 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

Хозяйством закуплено 166 голов нетелей зарубежной селекции (Германия, Польша), за которые из государственного бюджета частично возмещено 3,2 млн грн.

Для комплектации молочного комплекса планируется закупить еще 100 голов нетелей зарубежной селекции. Таким образом, молочный комлекс будет укомплектован закупленным высокопроизводительным поголовьем из Германии и Польши. На ферме будет создано 50 рабочих мест. Данный объект будет введен в эксплуатацию в ноябре 2018 года.

Параллельно строится вторая очередь молочного комплекса, коровник на 280 голов и помещение для сухостоя и телят. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, доведя поголовье коров до 660 голов, а общее поголовье – до 2 тыс. тысяч голов КРС.