Бюджет-2019: на энергоэффективность будет выделено 2 миллиарда

В следующем году на энергоэффективность из государственного бюджета будет выделено 2 млрд гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер Владимир Гройсман.

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По его словам, правительство уделяет значительное внимание финансированию энергоэффективных проектов в госбюджете-2019.

“1,6 млрд гривен на новый Фонд энергоэффективности. Благодаря этим средствам украинцы смогут получить помощь на оборудование собственных домов энергосберегающими технологиями”, – написал Гройсман.

“400 млн на программу “теплые кредиты”, чтобы как гражданам, так и ОСМД было проще приобрести энергосберегающее оборудование”, – добавил он.