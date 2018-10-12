Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 71 0

Бюджет-2019: на энергоэффективность будет выделено 2 миллиарда

Бюджет-2019: на энергоэффективность будет выделено 2 миллиарда

В следующем году на энергоэффективность из государственного бюджета будет выделено 2 млрд гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер Владимир Гройсман.

Читайте также: Вступили в силу сниженные зеленые тарифы для домохозяйств

По его словам, правительство уделяет значительное внимание финансированию энергоэффективных проектов в госбюджете-2019.

“1,6 млрд гривен на новый Фонд энергоэффективности. Благодаря этим средствам украинцы смогут получить помощь на оборудование собственных домов энергосберегающими технологиями”, – написал Гройсман.

“400 млн на программу “теплые кредиты”, чтобы как гражданам, так и ОСМД было проще приобрести энергосберегающее оборудование”, – добавил он.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина