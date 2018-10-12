В Канаде за год потратили $14 млрд на кибербезопасность

В течение прошлого года канадские частные компании потратили на кибербезопасность 14 млрд долларов.

Об этом говорится в новом опросе Статистического агентства Канады.

“Канадские предприятия сообщили о том, что потратили 14 млрд долл. на предупреждение, выявление и восстановление от кибернетических инцидентов в 2017-м”, – сказано в документе.

Из этой суммы 8 млрд долл. было потрачено на зарплаты экспертов и консультантов, 4 млрд было вложено в обновление соответствующего программного обеспечения и оборудования, а остальные 2 млрд ушли на другие методы защиты и восстановления после него.

При этом в прошлом году какой-либо кибератаке подверглась каждая пятая канадская компания. “Из тех компаний, которые подверглись нападению, 39% не могли определить его мотив, 38% заявили, что злоумышленники пытались похитить деньги или требовали выкуп. Четверть предприятий подверглись кибератаке, имевшей целью получение неавторизованного доступа, и еще у 23% бизнесов воры пытались похитить личную или финансовую информацию”, – отмечает Статистическое агентство.

В ведомстве также добавили, что крупные компании более чем вдвое чаще подвергались кибернападениям, чем малые предприятия.