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Минфин разместил ОВГЗ на 5 миллиардов

Минфин разместил ОВГЗ на 5 миллиардов

Министерство финансов 11 октября одолжило на внутреннем рынке 50,57 миллиона гривен и $175,9 миллиона долларов.

Об сообщается на сайте Минфина.

Гривневый эквивалент привлеченных средств на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа по официальному курсу составил 4,98 млрд грн.

Министерство продало облигации на 50,57 млн гривен со сроком обращения 68 дней под 19% годовых.

Также были проданы ОВГЗ на 25,12 млн долларов со сроком обращения 250 дней под 7% годовых, на 101,63 млн долларов со сроком обращения 475 дней под 7,5% годовых, а также на $49,18 млн со сроком обращения 110 дней под 5,77% годовых.

9 октября министерство разместило ОВГЗ на 6 млрд грн.

По материалам Економічна Правда
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