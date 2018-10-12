"Мотор Сич" запускает линию по ремонту винтов для вертолетов

ПАО “Мотор Сич” (Запорожье) планирует запустить новую производственную линию по производству и ремонту несущих и рулевых винтов для вертолетов в І-ІІ квартале 2019 года.

Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Владимир Семенов.

По его словам, новая линия уже закуплена в США, стоимость оборудования оценивается в $150 млн. Мощности производства позволят собирать до 25-50 единиц комплектов винтов в год, в зависимости от заказа.

Владимир Семенов напомнил, что в 2017 году на вертолетном заводе “Мотор Сич” была введена в строй производственная линия по производству редукторов VR-17МС для вертолетов типа Ми-8/17 с увеличенной до 14 тонн максимальной взлетной массой. Он отметил, что часть оборудования по производству редукторов также была закуплена по импорту.

Работы по программе вертолетостроения были начаты компанией в 2010 году и активизированы в новых условиях. По словам заместителя гендиректора, за 7 лет в “Мотор Сич” практически с нуля создали вертолетное производство, построили завод, оснащенный оборудованием мирового уровня. Объем инвестиций “Мотор Сич” в программу вертолетостроения Украины оценивается в на сумму около $500 млн.

Напомним, вертолетное КБ “Мотор Сич” создано в Запорожье в 2012 году. На данный момент ПАО “Мотор Сич” является одним из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира.