Межбанк: доллар понизили продажи СКВ системными игроками

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 1,84 коп., на торгах пятницы укрепился на 5,63 коп., оказавшись на уровне 27,9282 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 12-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв заметные 6,48 коп., составил 27,9241 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 12 октября с уровней предыдущего закрытия 27,96/27,98 UAH/USD виртуально, без сделок.

По состоянию на 10.03 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке упала до 27,92/27,95 UAH/USD, ведомая преобладавшими на моменте продажами СКВ.

27,92/27,93 UAH/USD, сузив спред и сопровождаясь относительным равновесием спроса и предложения. Эти цены оставались действующими до 11.20, а относительная стабильность поддерживалась покупками импортеров и гривневыми интервенциями НБУ с платформы Matching по 27,93 UAH/USD, в результате которой регулятор выкупил первую порцию ($10,0 млн.) «излишков» в свои резервы.

Пауза в действиях НБУ стоила доллару некоторых потерь – к 11.20 его цена просела ко внутридневному минимуму (27,915/27,925 UAH/USD), который вскоре начали выкупать появившиеся на рынке системные игроки, конкурируя с Нацбанком.

Эти покупки развернули тренд «американца» на межбанке вверх, и к 12.15 его цена приподнялась к 27,92/27,94, спустя 10 минут, оказавшись на цифре 27,95/27,97 UAH/USD.

Локальный максимум привлек внимание продавцов доллара, которые своими действиями снова сменили настроение на межбанке на «медвежье», возобновив откат «американца», цена которого к 14.00 понизилась до 27,93/27,95 UAH/USD.

Вернувшаяся на рынок стабильность сохраняла эти котировки на опустевшем межбанке, по сути, до самого завершения сессии, совершив минимальный предфинишный подскок до 27,935/27,955 UAH/USD.

Большинство сделок на межбанке 12 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9282 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,935 / 27,955

евро – 32,33/ 32,35

российский рубль – 0,4234 / 0,4240

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