Singapore Airlines выполнила самый продолжительный беспосадочный авиарейс в мире

Самолет Singapore Airlines совершил самый длительный в истории беспосадочный авиарейс из Сингапура в Нью-Йорк.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на американские СМИ.

Дальнемагистральный авиалайнер Airbus A350-900URL приземлился в пятницу в 5:29 по местному времени (12:29 по Киеву) в международном аэропорту Ньюарк Либерти. Он вылетел из Сингапура днем ранее в 23:37 по сингапурскому времени (18:37 по Киеву).

Таким образом, самолет пробыл в воздухе 17 часов 52 минуты, хотя изначально предполагалось, что полет займет 18 часов 25 минут.

На борту самолета находились 150 пассажиров и 17 членов экипажа.

По данным телеканала CNBC, цена билета в премиальном эконом-классе составила около 2 тыс долл.

До этого самый продолжительный авиамаршрут предлагала Qatar Airways. Из Дохи, столицы Катара, в новозеландский Окленд перелет длится 16-17 часов и он почти на 1 тыс. км короче, чем рейс Сингапур – Нью-Йорк (15336 км).

Кстати, обратный рейс по маршруту Нью-Йорк – Сингапур будет также самым длинным по времени в пути – предположительно 18 часов 45 минут.