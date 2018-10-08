В Ровно построят новую объездную дорогу

Завершается подготовка проектной документации на строительство Северной объездной дороги в Ровно. Новая магистраль обеспечит проезд транзитного транспорта с участка дороги М-06 Киев – Ровно в направлении трассы Н-22 в объезд г. Ровно, а также с трассы Н-25 в направлении трассы Н-22.

Об этом сообщает пресс-служба «Укравтодора».

Протяженность Северной объездной дороги Ровно составит 14,2 км. В рамках реализации проекта запланировано новое строительство участка протяженностью 6 км, реконструкция – 4 км и текущий средний ремонт существующей дороги – 4,2 км. Дорога будет иметь 2 техническую категорию с 2 полосами движения. Проект будет финансироваться из государственного бюджета Украины в пределах Дорожного фонда.

В этом году уже введено в эксплуатацию новую объездную дорогу г. Знаменка (Кировоградская область) и II очередь обхода г. Дунаевцы (Хмельницкая область).

На этапе реализации в «Укравтодоре» находятся проекты объездных дорог города Тернополя (текущий ремонт дороги Р-41), объездная г. Рени (новое строительство), Юго-Западная объездная г. Полтава (новое строительство), объездная дорога г. Лубны (реконструкция с расширением дороги с 2-х до 4-х полос), объездная дорога, с. Красногоровка (новое строительство), объездная дорога с. Покровская Багачка (новое строительство), Северная объездная г. Житомир (реконструкция по расширению дороги с 2-х до 4-х полос).