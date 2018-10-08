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Налог на депозит: о чем необходимо помнить

Налог на депозит: о чем необходимо помнить

Налог на депозиты в Украине действует 4 года, и за это время он уже успел несколько раз поменяться.

  • До 2014 года налога на депозиты в Украине не существовало. Все было просто. Вкладчик, оформивший депозит в сумме 10000 гривен под 18% годовых, получал через год 1800 гривен процентов.
  • С 1 апреля 2014 года ситуация изменилась: был введен подоходный налог на депозиты в размере 15% годовых. С этого момента, чтобы определить реальный доход по депозиту, процентную ставку умножали на 0,85.
  • Следующие изменения произошли в начале 2015 года. Налог с депозитов был увеличен с 15 до 20%. Параллельно был введен «военный сбор» в размере 1,5%, доходы от которого идут на нужды армии. Общие потери вкладчиков выросли до 21,5%. Реальный доход по депозиту составлял 0,785 от декларируемой банком ставки.
  • В 2016 году налог на проценты по депозиту был снижен с 20 до 18%. Военный сбор остался неизменным.

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По материалам Finance.UA
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