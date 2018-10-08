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Бизнесу вернули 12,4 млрд грн налогов

Бизнесу вернули 12,4 млрд грн налогов

В сентябре 2018 года на счета плательщиков возмещено крупнейшую в этом году сумму налога на добавленную стоимость – 12,4 млрд грн. При этом среднемесячная сумма возмещения НДС в 2018 году составляет 10,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Возмещенная в сентябре сумма НДС на 28%, или на 2,7 млрд грн превышает показатель соответствующего периода прошлого года. В сентябре 2017 года сумма возмещения составляла 9,7 млрд грн.

Всего за 9 месяцев 2018 года плательщикам было возвращено 97,6 млрд грн налога на добавленную стоимость, что на 11,5%, или на 10 млрд грн больше соответствующего периода прошлого года. В январе-сентябре 2017 года, плательщикам было возвращено 87,6 млрд грн.

По материалам УБР
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