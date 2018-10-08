Арестованный асфальт аэропорта "Черкассы" пустили с молотка

OpenMarket (ГП “СЕТАМ” Министерства юстиции Украины) продал 10 лотов с арестованным асфальтом международного аэропорта “Черкассы”. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

Асфальт был продан за 1,23 млн грн для погашения долга по зарплате.

Всего на торги было выставлено 10 205 тонн асфальта, снятого во время фрезерования. Это покрытие не использовалось в деятельности предприятия.

Сумма задолженности по заработной плате перед сотрудниками аэропорта составляет более миллиона гривен. Задолженность накапливалась с 2000 года.

Напомним, ранее Министерство юстиции запустило компанию, чтобы обеспечить принудительное исполнение судебных решений о взыскании заработной платы: созданы региональные штабы и мобильные исполнительные группы Минюста, обнародован антирейтинг предприятий-должников во всех регионах, разработана технологическая карта для государственных исполнителей по работе с должниками, которые находятся в процедуре банкротства.

За девять месяцев 2018 года органы государственной исполнительной службы взыскали с недобросовестных работодателей 330 млн грн.