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Фонду разрешат увеличить гарантированную сумму выплат

Фонду разрешат увеличить гарантированную сумму выплат

Народные депутаты готовы предоставить Фонду гарантирования вкладов физических лиц законодательные возможности для увеличения гарантированной суммы выплат.

Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак, передает Finclub.

“Парламент готов предоставить Фонду гарантирования вкладов законодательные возможности для увеличения суммы отчислений для членов Фонда и увеличения гарантированной суммы выплат”, – сказал он.

Демчак напомнил, что члены комитета поддержали необходимый для этого законопроект № 6273.

“С тех пор он уже полтора года никак не может попасть в повестку дня Верховной Рады. Нам нужно активизироваться”, – сказал депутат.

Демчак уточнил, что, согласно исследованию ФГВФЛ, при увеличении гарантированной суммы с нынешних 200 тыс. грн до 800 тыс. грн, это покроет вклады 90% вкладчиков.

“Если поднять сумму до 1 млн грн, то довольны будут 100% респондентов”, – сказал Демчак.

Ранее уже сообщалось, что Фонд гарантирования предлагает приступить к поэтапному увеличению гарантированной суммы возмещения с 200 тысяч гривен до 500-800 тысяч гривен.

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По материалам Економічна Правда
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