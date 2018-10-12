Евроконтроль проверит ГП Украэрорух

Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) проведет аудит ГП Украэрорух.

Соответствующее соглашение подписали 10 октября в Монреале директор Украэроруха Дмитрий Бабейчук и генеральный директор Евроконтроля Имон Бреннан, сообщается на сайте Украэроруха.

Отмечается, что процесс аудита Украэроруха начнется сразу после подписания документа.

В результате оценки Евроконтроля будет определен уровень результативности менеджмента Украэроруха по показателям зрелости системы управления безопасностью полетов, эффективности затрат, пропускной способности, выполнения полетов и технического соответствия регламентам Единого европейского неба.

«В формате такого аудита мы будем взаимодействовать с Евроконтролем впервые. Убежден, что это позволит повысить эффективность системы менеджмента Украэроруха в контексте требований Европейского Союза и Евроконтроля, применяемые к провайдерам аэронавигационного обслуживания», — отметил Бабейчук.

Украина стала членом Евроконтроля с мая 2004 года.