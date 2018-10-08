Треть пьяных водителей в Украине избегает наказания

В 2018-м из 30 тыс. административных производств, касающихся водителей в состоянии алкогольного опьянения (ст. 130 КУоАП), 8 259 производств закрыты, в 618 случаях закрыты дела.

Эти данные доступны в Едином государственном реестре судебных решений (ЕГРСР), по информации «Суд на ладони».

Среди почти 30 тыс. производств, где преимущественно фигурируют пьяные водители за рулем, в 13 569 случаях наложено взыскание, 13 054 – признаны виновными, 1 666 – привлечены к административной ответственности, 942 водителя лишены прав.

Чаще всего пьяными за рулем ездят в г. Киев (2601), Киевской области (2103), Днепропетровской области (2031), Донецкой области (1840), Одесской области (1825).

С января по август этого года, по данным Патрульной полиции, в Украине произошло более 94 тыс. ДТП.

С пострадавшими на дороге – более 2 тыс., из-за управления транспортным средством в нетрезвом состоянии – 1552 ДТП.