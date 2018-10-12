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В Японии создали робота-колобка с 32 ногами (видео)

В Японии создали робота-колобка с 32 ногами (видео)

Японские инженеры представили робота с 32 ногами, который может перекатываться по практически любой поверхности. Его ноги могут выдвигаться на полметра, пишут IEEE Spectrum.

Группа инженеров из Токийского университета и Университета Кэйо под руководством Дзина Накадзавы разработала робота с 32 ногами, каждая из которых состоит из четырех блоков Благодаря им устройство может менять длину ноги. Вес устройства составляет около 10 кг, а диаметр — до метра.

Во время движения устройство не поднимает ноги, а просто выдвигает их на необходимое для передвижения расстояние. Благодаря этой особенности шар может передвигаться практически по любой поверхности.

По материалам hightech.fm
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