В Японии создали робота-колобка с 32 ногами (видео)

Японские инженеры представили робота с 32 ногами, который может перекатываться по практически любой поверхности. Его ноги могут выдвигаться на полметра, пишут IEEE Spectrum.

Группа инженеров из Токийского университета и Университета Кэйо под руководством Дзина Накадзавы разработала робота с 32 ногами, каждая из которых состоит из четырех блоков Благодаря им устройство может менять длину ноги. Вес устройства составляет около 10 кг, а диаметр — до метра.



Во время движения устройство не поднимает ноги, а просто выдвигает их на необходимое для передвижения расстояние. Благодаря этой особенности шар может передвигаться практически по любой поверхности.