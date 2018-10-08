Panasonic изобрел карман-кенгуру

Panasonic рассказала о разработке, которая позволит восполнять запас энергии устройств вдали от электрической сети или на ходу.
Kangaroo Charger представляет собой особый «электрокарман», который можно закрепить на одежде, сумке, стене, оконной занавеске и пр.
Энергия генерируется за счёт солнечного света.
Главная составляющая новинки – особый материал из сферических фотоэлектрических элементов, который находится в стадии разработки.
Для заряда смартфонов и других носимых гаджетов их нужно просто положить внутрь кармана.
Неиспользуемый карман можно свернуть и убрать для хранения. В отличие от тяжёлых резервных аккумуляторов и внешних зарядных устройств, карман-кенгуру практически невесом и не нуждается в ежедневной перезарядке.
Создание необычного носимого зарядного устройства не завершено.
Речь о выпуске его коммерческой версии в настоящее время не идёт.