Panasonic изобрел карман-кенгуру

Panasonic рассказала о разработке, которая позволит восполнять запас энергии устройств вдали от электрической сети или на ходу.

Kangaroo Charger представляет собой особый «электрокарман», который можно закрепить на одежде, сумке, стене, оконной занавеске и пр.

Энергия генерируется за счёт солнечного света.

Главная составляющая новинки – особый материал из сферических фотоэлектрических элементов, который находится в стадии разработки.

Для заряда смартфонов и других носимых гаджетов их нужно просто положить внутрь кармана.

Неиспользуемый карман можно свернуть и убрать для хранения. В отличие от тяжёлых резервных аккумуляторов и внешних зарядных устройств, карман-кенгуру практически невесом и не нуждается в ежедневной перезарядке.

Создание необычного носимого зарядного устройства не завершено.

Речь о выпуске его коммерческой версии в настоящее время не идёт.