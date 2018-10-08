Украина увеличила экспорт курятины

В январе-сентябре 2018 года Украина экспортировала 243,7 тыс. тонн мяса и субпродуктов птицы, что на 15% больше аналогичного периода 2017 года. Об этом свидетельствуют данные ГФС.

В денежном выражении экспорт мяса птицы составил 381,1 млн долл.

Основным импортером украинского мяса птицы являются Нидерланды. За 9 месяцев текущего года Украина поставила в Нидерланды мяса птицы на 89,7 млн долл.

Второе место принадлежит Словакии с денежным показателем в 47,5 млн долл., третье — Ираку. В январе-сентябре текущего года Украина поставила в Ирак курятины на 32,4 млн долл.

В то же время импорт мяса птицы Украиной по итогам 9 месяцев 2018 года составил 99,1 тыс. тонн.

Напомним, крупнейший производитель курятины в Украине — компания “МХП” заявила о планах по увеличению экспорта. По словам исполнительного директора Юрия Косюка, страны-конкуренты сопротивляются этому, но в планах “МХП” — стать европейскими (эквивалентами) Brasil Foods или Tyson.