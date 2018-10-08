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Процессоры Intel не получили защиту от Spectre и Meltdown

Процессоры Intel не получили защиту от Spectre и Meltdown

Это первое поколение настольных процессоров, у которых на аппаратном уровне имеется защита от уязвимостей Spectre и Meltdown.

Защита от вышеуказанных уязвимостей имеется только у Coffee Lake Refresh, предназначенных для массового сегмента рынка. Новое поколение процессоров Core-X соответствующих изменений не получило, потому как выполнены эти процессоры на более старой архитектуре Skylake. По той же причине аппаратные исправления отсутствуют и в новом Xeon W-3175X, предназначенном для мощных рабочих станций.

Исправления затронули как аппаратную часть новых процессоров, то есть кристалл, так и программную, в частности, были доработаны микрокоды новых процессоров. Какие именно изменения были внесены в дизайн микросхем, пока что не сообщается.

Аппаратные изменения, внесённые в новые чипы, защищают от Meltdown V3 и L1 Terminal Fault (L1TF Foreshadow). Изменения в программном обеспечении и микрокоде защищают от атак Spectre V2, Meltdown V3a и V4. Защита от Spectre V1 по-прежнему будет осуществляться исправлениями на уровне операционной системы.

Появление исправлений на уровне кристалла должно уменьшить влияние программных патчей на производительность процессоров.

По материалам 3dnews.ru
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