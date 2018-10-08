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Во Львове начался отопительный сезон

Во Львове начался отопительный сезон

Во Львове с четверга, 11 октября, начался отопительный сезон для учреждений образования, здравоохранения и культуры. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал городской голова Андрей Садовый.

“Согласно распоряжению городского головы, от 11 октября теплоснабжающие предприятия начинают подачу отопления в бюджетные учреждения (школы, садики, больницы, поликлиники, заведения культуры) на основании письменных обращений руководителей заведений”, – говорится в сообщении.

Напомним, в бюджетных организациях Львова начали включать отопление с 1 октября.

По материалам Корреспондент.net
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