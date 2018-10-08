Вертолетную площадку Януковича отдали Киеву

Арестованный конгрессно-выставочный центр “Парковый”, который называют “вертолетной площадкой Януковича”, отдали в управление столичному коммунальному предприятию.

Об этом “Украинской правде” сообщил начальник управления Нацагентства по розыску и менеджменту активов Виталий Резник.

Управляющим выбрали коммунальное предприятие “Центр организации дорожного движения”.

В четверг, 11 октября, состоялось заседание Тендерного комитета АРМА.

Во время заседания было сообщение о минировании здания. После этого комитет провел рассмотрение в Киевском городском совете.

Правоохранители уже проверили здание. Как сообщила УП пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блыщик, информация о минировании не подтвердилась.

КП “Центр организации дорожного движения” принадлежит Киевскому городскому совету. Оно специализируется на обслуживании наземного транспорта.

АРМА управляет активами, арестованными в коррупционных уголовных делах, пока суд не объявит приговор. Агентство выбирает управляющего, который предлагает выгодные условия получения прибыли от имущества. Часть заработка идет в государственный бюджет.

После оглашения приговора имущество могут или конфисковать в пользу государства, или, если суд не увидит для этого оснований, вернуть владельцу.