В Microsoft исправили ошибки в обновлении Windows 10

Пресс-служба корпорации Microsoft заявила, что их специалисты исправили ошибки в обновлении для операционной системы Windows 10, которые приводили к удалению личной информации пользователей.

Так, на прошлой неделе выпуск обновления был приостановлен. Причиной этого стало то, что очень небольшая доля установивших его людей — примерно 0,01% из них — пожаловались на исчезновение некоторых личных файлов.

В Microsoft отметили, что сотрудники компании «в полной мере расследовали все сообщения о потере данных, выявили и исправили все известные проблемы с обновлением». Во вторник корпорация вновь начала постепенно представлять обновление пока только для некоторых пользователей. В Microsoft обещали тщательно изучить поступающие данные, прежде чем оно станет доступным для всех.