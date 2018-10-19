Алла Попова: пенсионная реформа. До и после

Начало пенсионной реформе в стране положил Закон Украины №2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» от 03.10.2017. Он нацелен на так называемое «осовременивание» механизма пенсионных выплат, который не менялся с 2014 года.

Реализация прописанных в законе мер будет происходить в несколько этапов.

Первый из них – изменение формулы расчета пенсий – состоялся осенью прошлого года. Раньше повышение пенсии зависело только от уровня инфляции в стране (и то если она превышала 3%, если цены росли медленнее, то размеры пенсий оставались прежними). Теперь уровень инфляции будет учитываться только наполовину. Остальные 50% определяются ростом средней зарплаты по стране за последние три года.

Все эти новации привели в итоге к увеличению минимальных пенсий до 1435 грн в конце прошлого года.

Исключение составили пенсии для военных пенсионеров. Им выплаты повысили только весной этого года. Но на этом нововведения не заканчиваются. На 2018 и 2019 годы у правительства тоже большие планы.

Автоматизация пенсионных выплат

Премьер-министр Владимир Гройсман, вице-премьер Павел Розенко, руководство Пенсионного Фонда – все они не единожды заявляли о необходимости создать электронный реестр застрахованных лиц в Пенсионный Фонд, в котором будут собраны все данные о пенсионерах и работающих украинцах (размер пенсии, или пенсионных взносов, трудовой стаж и т. п.).

С помощью реестра люди смогут удаленно получать доступ к различной информации без необходимости напрямую обращаться в ПФ.

В частности, украинцы смогут:

отслеживать пенсионные отчисления в Пенсионный Фонд работодателями;

отслеживать накопленный трудовой стаж;

оформлять пенсию в ближайшем отделении Пенсионного Фонда, независимо от местонахождения или регистрации;

получать различные справки и выписки.

Отдельные услуги уже доступны в режиме онлайн, а к началу 2019 года, как говорят в Пенсионном Фонде, их количество увеличится еще больше.

Подобного рода новации весьма полезны и очень радует, что их реализация происходит более-менее оперативно, без задержек, как это часто бывает в нашей стране. Но вряд ли современные пенсионеры смогут почувствовать комфорт от правительственных нововведений. В нашей стране компьютерная грамотность среди лиц пожилого возраста довольно низка. Да и собственных компьютеров у них, как правило, тоже нет. А значит, большинство пенсионеров будут, как и раньше, решать вопросы, лично посещая Пенсионный Фонд.

Введение накопительной системы

Закон №2148-VIII также требует внедрения с 1 января 2019 года накопительной системы пенсий. Как понятно из названия, она позволит украинцам самостоятельно копить на свою пенсию путем отчислений процента из каждой зарплаты на специальный счет. Как именно это будет происходить, в тексте закона не прописано. Эти моменты Кабмин должен был разработать в этом году, но процесс явно затягивается.

Имеется несколько вариантов внедрения накопительной системы.

Первый – самый инновационный – подразумевает полный отказ от традиционного механизма выплаты пенсий через Пенсионный Фонд.

Второй вариант предполагает одновременное функционирование двух систем. Мировой опыт на этот счет выглядит неоднозначно. В некоторых странах от накопительной системы в итоге вовсе отказались, в других она используется весьма активно, так что споры среди политиков возникают не на пустом месте.

В целом, ничего плохого в системе накоплений нет. Но нужно учитывать, что она хорошо работает только в странах со стабильной экономикой. При слабой экономике все накопления могут просто обесцениться при очередном витке инфляции. Во избежание этого необходимо предусмотреть надежную систему защиты вкладов, а в идеале – и способы их приумножения.

Есть и другой момент – нежелание самих украинцев терять часть зарплаты на пенсию. Люди к этому не готовы морально, учитывая, что коммунальные и прочие обязательные платежи и так составляют значительную долю расходов большинства украинских семей.

Системное повышение пенсий

Еще один пункт Закона №2148-VIII. Он подразумевает ежегодное повышение пенсий на определенную сумму. Опять же, пока неясно, как именно будет происходить эта процедура и каким будет повышение. Детали все еще прорабатываются, если верить словам Владимира Гройсмана. Пока известно, что первая волна системных повышений должна состояться 1 марта 2019 года.

Во время своего выступления на телепередаче «Свобода слова» Владимир Гройсман весьма уверенно заявил, что деньги на подобные меры у государства есть, но никаких деталей не раскрыл. Между тем, уверенность премьера в том, что «все будет», разделить довольно сложно.

Грядущий 2019 год обещает быть трудным для экономики Украины. Международный валютный фонд уже отмечает первые признаки наступающего экономического кризиса, прогнозируя снижение темпов роста мировой экономики до 3,3% (против 6% в 2018-м).

МВФ ожидает резкое ухудшение платежных балансов развивающихся стран. Если еще в 2010-12 годах они экспортировали больше импорта на $336 млрд. в год, то в 2023 году, по прогнозам, они будут иметь отрицательный платежный баланс на $341 млрд.

Для Украины это значит одно – приток валюты в страну сократится, что подстегнет курс доллара, провоцируя инфляцию и девальвацию гривны.

Вдобавок ко всему, Украина должна выплатить большие суммы внешнего долга, что также провоцирует отток капитала из страны. Чтобы его перекрыть, необходимо привлечь огромные объемы инвестиций, что, очевидно, нереально. Либо получить очередной транш от МВФ, США, ЕС. Без их поддержки Украине придется тяжело.

Добавим к этому еще и то, что весной в Украине ожидаются президентские и парламентские выборы. Это влечет за собой дополнительные бюджетные расходы. И также есть риск, что свои обещания Владимир Гройсман просто не успеет выполнить. В правительстве до сих пор нет единства касательно многих вопросов, связанных с пенсионной реформой (то же введение накопительной системы, например), это может существенно затруднить работу.

Наконец, все обещания премьер-министра могут оказаться банальным популизмом, попыткой поднять свой имидж в глазах избирателей. Тогда процесс доработки пенсионной реформы, включая внедрение системы накопления и ежегодного повышения пенсий, и вовсе может затянуться на неопределенное время.

Алла Попова, Head of Corporate Business Kreston GCG