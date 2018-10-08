"Еврономера" протестуют против высоких цен на топливо

Сегодня утром водители авто на еврономерах заблокировали часть улиц в Киеве, а также трассы на подъездах к столице, протестуя против повышения цен на топливо.

Активисты также сосредоточились в районе правительственного квартала на улице Грушевского. Заблокировано движение по улице Богатырской, а также на проспекте Победы. Заблокирована также трасса Киев-Одесса. К протестам присоединились и Бровары.

Участники акции требуют снизить стоимость топлива до уровня весны этого года за счет уменьшения размера акциза на топливо и привязки акциза к украинской валюты. Кроме столицы, акция проходит и на остальной территории Украины.

Ранее инициаторы акции сообщали, что к их флешмобу готовы присоединиться владельцы грузовиков, а также маршрутных такси, общественного транспорта, скорой помощи и даже полиции. Однако коммунальный транспорт столицы работает в штатном режиме, без изменений и ездит по графику. Заторов в городе, которые были бы вызваны проведением акции, нет. Сейчас ситуация в Киеве спокойная и контролируемая. Никаких инцидентов и провокаций не зафиксировано.

Стоимость дизеля на АЗС поднялась еще сильнее: средний показатель вырос с 29,88 грн/л до 30,96 грн/л. И меньше пострадали те, кто заправляется автогазом: его цена за неделю поднялась с 15,05 до 15,36 грн/л.

Если цена нефти продолжит расти вместе с курсом доллара, заправщики продолжат поднимать свои ценники.

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