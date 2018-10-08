Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 792 0

Мошенники придумали новый способ "обчищать" карточки украинцев

Мошенники придумали новый способ "обчищать" карточки украинцев

В Украине заметно участились случаи воровства с банковских карт. При этом телефонные мошенники в Украине придумали новую схему, как выманивать у украинцев информацию, которая поможет присвоить их кровные, пишет Сегодня.

При этом аферисты не спрашивают ни PIN-код, ни CVV-код. Журналисты разбирались, как именно “работают” мошенники.

После визита в Пенсионный фонд, куда были поданы документы, некоторым украинцам звонят подозрительные лица. В одном из случаев мужчина назвался работником Национального банка и предложил проверить его должность на сайте учреждения.

“Вам надо назвать полный номер карты для проверки информации, а также два номера, на которые вы звоните чаще всего. Ни PIN-код, ни CVV-код, ни кодовое слово вы предоставлять не должны. Берите карту в руки и называйте полный ее номер”, – говорят звонящие.

Таким образом мошенники крадут номер телефона.

“Номер карточки и два номера телефона – это нужно для того, чтобы можно было сделать дубликат SIM-карты и заблокировать SIM-карту потерпевшего”, – говорит эксперт по безопасности.

Имея номер банковской карты и номер телефона с дубликата SIM-карты аферисты получают полный доступ к финансам.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина