В Индии в 2019 году построят 23 станции метро

Агентство развития городской агломерации Пуна заключило с консорциумом в составе компаний TRIL Urban Transport Private (входит в Tata group) и Siemens Project Ventures (подразделение компании Siemens Financial Services) контракт на строительство линии 3 городского метро.

Генеральным партнером консорциума в реализации данного проекта станет компания Tata Projects. Строительство должно начаться в июне 2019 года и завершиться в течение 3 лет. Надземная линия с 23 станциями пройдет через быстрорастущий парк IT-технологий, обеспечивающий занятость для 400 тыс. чел.

В компании Tata Sons (входит в Tata group) отмечают, что развитие метро Пуны существенно изменит способы передвижения людей в городе, а также будет способствовать экономическому развитию территорий, прилегающих к новой линии.

С момента вступления в силу новой целевой программы развития городского рельсового транспорта в Индии это первый контракт на строительство метро, заключенный в рамках государственно-частного партнерства.

Целевая программа, одобренная кабинетом министров Индии в августе 2017 года, рекомендует активнее использовать инструмент государственно-частного партнерства как альтернативу государственным источникам.