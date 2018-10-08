Wallmart будет следить за покупателями при помощи тележек

Сеть американских супермаркетов подала заявку на патент «умной тележки». Речь идет о классической корзине в магазине самообслуживания, которую оборудуют сразу несколькими датчиками. Все для того, чтобы отследить реальное состояние покупателя и вовремя прийти ему на помощь, пишет cnet.

В частности, компания намерена вмонтировать в тележки датчик пульса, силы сжатия ручки, скорости ее движения, а также измеритель уровня кислорода в крови. Кроме того, устройство оборудуют весами, которые станут определять, как много человек успел положить покупок в корзину. Все собираемые данные в реальном времени будут отправляться на сервер.

После обработки система будет подсказывать сотрудникам магазина, кто из покупателей наиболее напряжен, а кто и вовсе находится в стрессе. К таким сотрудники должны будут поспешить на помощь, выяснить, что вызвало негодование клиента, и попытаться исправить ситуацию.

В будущем технология должна стать частью системы «умного магазина», в рамках которой ритейлер будет отслеживать передвижение покупателей и их предпочтения путем фиксации направления взгляда. И хотя пока это лишь задумка, она демонстрирует общее направление развития мирового ритейла.