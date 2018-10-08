В Украине продают картофель втрое дешевле, чем в соседних странах

Резкий рост цен на овощи борщового набора в Украине не коснулся цен на картофель, которые остаются самыми низкими на постсоветском пространстве. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга информационно-аналитической платформы East-Fruit.

Качественный картофель в Украине можно купить по $0,12 за кг, в то время как в Грузии фермеры продают картофель в среднем по $0,30-0,34 за кг.

В соседней с Украиной Молдове цены на картофель достигают $0,18 за кг, что практически соответствует уровню оптовых отпускных цен на территории европейской части России. В Польше цены на картофель также незначительно выросли за неделю, достигая $0,15 за кг. На данный момент картофель в Польше уже стоит на 63% дороже, чем годом ранее.

В Таджикистане картофель стоит традиционно дороже, чем в Европе, – около $0,22 за кг. Более высокая цена на клубнеплод характерна для стран Центральной Азии, поскольку здесь существуют большие проблемы с семеноводством картофеля и инфраструктурой для хранения семян картофеля, учитывая жаркий климат и раннее созревание.

Стабильно низкая цена на картофель в последние годы на рынке Украины заставляет многих картофелеводов отказываться от производства продукции и искать более прибыльные ниши.