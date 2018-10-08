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Forbes назвал самых лучших работодателей мира

Forbes назвал самых лучших работодателей мира

Рейтинг из 500 компаний возглавили Alphabet, Microsoft и Apple. Всего же в первой десятке лучших работодателей мира оказалось шесть компаний США.

Журнал Forbes опубликовал список 500 лучших работодателей мира, составленный на основе рейтинга 2 тыс. крупнейших публичных компаний из 60 стран.

Чтобы выяснить, кто из них самый привлекательный для сотрудников, эксперты Forbes и сервиса Statista проанализировали около 430 тыс. отзывов. При этом авторов отзывов просили дать «рекомендацию» не только компании, где они работают, но и компаниям из той же отрасли, с условиями труда на которых они знакомы. 500 компаний, которые получили самые высокие оценки, были включены в список лучших работодателей мира.

Лидером рейтинга, как и год назад, стал Alphabet, материнский холдинг компании Google, в котором, по данным Google, работает 72 тыс. человек. Второе место удержала за собой Microsoft, а на третье с четвертого поднялась Apple. В то же время Japan Exchange Group, которая занимала третье место годом ранее, упала сразу на 12-е место.

Всего же в первой десятке лучших работодателей мира оказались сразу шесть компаний из США – кроме Alphabet, Microsoft и Apple в нее вошли Walt Disney (4), Amazon.com (5) и биотехнологическая компания Celgene (9). Остальной мир в топ-10 представляют нефтегазовая компания из Гонконга CNOOC (6), тайский Kasikornbank и два автогиганта из Германии – Daimler (7) и BMW (10).

По материалам РБК
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