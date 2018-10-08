Нацбанк смягчит надзор за ломбардами

Национальный банк Украины планирует либерализовать влияние и надзор за некоторыми небанковскими учреждениями, в том числе ломбардами.

Об этом сообщила первый замглавы НБУ Катерина Рожкова.

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“Есть финансовые небанковские учреждения, которые не несут риска кредиторов, – это ломбарды, лизинговые компании, факторинговые и финансовые компании, которые не привлекают средства клиентов. Для этих компаний, с нашей точки зрения, нужно либерализовать надзор”, – сказала она.

Рожкова отметила, что на компании, которые не несут риска кредитора, не будут распространяться жесткие пруденциальные требования относительно капитала и ликвидности.

“Основным законом для них будет закон о защите прав потребителей”, – объяснила она.