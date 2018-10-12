В Норвегии построят футуристичный электрокатамаран

Компания Green Wave Holding построит футуристичный электрокатамаран Brim Explorer, который будет возить туристов в Норвегии.

Летом Brim Explorer будет бороздить водные просторы Лофотенского архипелага, а зимой – возить туристов из Тромсё на китовое сафари.

Планируется, что катамаран совершит свой первый рейс, взяв пассажиров на борт в порту Свольвер (Лофотенские острова), в августе 2019 года.

Судно будет вмещать 140 человек. Полностью загруженный катамаран сможет обходиться без подзарядки аккумуляторов на протяжении 10 часов, двигаясь со скоростью 10 узлов (около 19 км/ч). Батареи можно будет подзарядить за одну ночь практически в любом порту Норвегии. Если потребуется пройти большее расстояние на более высокой скорости, катамаран задействует дизельный двигатель, работающий на биотопливе.

У судна будут панорамные окна, которые позволят пассажирам поближе рассмотреть дикую природу побережья Северной Норвегии. Brim Explorer сможет приближаться к китам, не потревожив их шумом, который издают двигатели внутреннего сгорания. Кроме того, в ходе экскурсий команда судна будет использовать гидрофоны и подводные дроны, которые позволят туристам увидеть и услышать то, что скрыто в толще воды.