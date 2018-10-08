Киев оплатит половину долга "Киевэнерго" Ахметова

КП “Киевтеплоэнерго” должно будет выплатить 2,3 миллиарда гривен долгов ахметовской “Киевэнерго” перед НАК “Нафтогаз”, но не будет платить штрафы и пеню – таково условие мирового соглашения, подписанного 9 октября.

Об этом сообщил заместитель мэра Киева Петр Пантелеев.

“Мировое соглашение предусматривает, что КП “Киевтеплоэнерго” становится правопреемником только тех долговых обязательств, которые имеют источники для компенсации. Это 2,3 миллиарда гривен, что почти вдвое меньше, чем сумма, о которой шла речь в мае этого года (почти 5 миллиардов – ред.)”, – сказал он.

По словам чиновника, речь идет о долгах потребителей.

“Речь идет о сумме, которая, по предварительным расчетам, аналогична сумме задолженности потребителей. Штрафы и пени, не имеющих источников погашения и которые стали бы для города серьезной проблемой, в мировое соглашение не вошли”, – сказал Пантелеев.

Он добавил, что штрафные санкции и пени, которые были начислены “Киевэнерго” за несвоевременную оплату за газ, списаны.