Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 246 0

Киев оплатит половину долга "Киевэнерго" Ахметова

Киев оплатит половину долга "Киевэнерго" Ахметова

КП “Киевтеплоэнерго” должно будет выплатить 2,3 миллиарда гривен долгов ахметовской “Киевэнерго” перед НАК “Нафтогаз”, но не будет платить штрафы и пеню – таково условие мирового соглашения, подписанного 9 октября.

Об этом сообщил заместитель мэра Киева Петр Пантелеев.

“Мировое соглашение предусматривает, что КП “Киевтеплоэнерго” становится правопреемником только тех долговых обязательств, которые имеют источники для компенсации. Это 2,3 миллиарда гривен, что почти вдвое меньше, чем сумма, о которой шла речь в мае этого года (почти 5 миллиардов – ред.)”, – сказал он.

По словам чиновника, речь идет о долгах потребителей.

“Речь идет о сумме, которая, по предварительным расчетам, аналогична сумме задолженности потребителей. Штрафы и пени, не имеющих источников погашения и которые стали бы для города серьезной проблемой, в мировое соглашение не вошли”, – сказал Пантелеев.

Он добавил, что штрафные санкции и пени, которые были начислены “Киевэнерго” за несвоевременную оплату за газ, списаны.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина