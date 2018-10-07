СБУ провела обыски в Moneyveo

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски в компании по онлайн-кредитованию Moneyveo.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AIN.ua.

Сообщается, что обыск в офисе на Печерске начался днем ​​9 октября и завершился уже ночью 10 октября. В ходе обысков правоохранители изъяли всю технику, в том числе личные ноутбуки. В компании сообщили, что постановление, по которому пришли с обыском, изучают юристы. Обыск проводили люди в гражданском, которые представились сотрудниками СБУ.

Кроме того, в компании рассказали, что работа компании, в которой работает более 200 человек, не была затронута, поскольку все данные Moneyveo хранятся в облаке, а процессы автоматизированы.

В СБУ пока не прокомментировали инцидент.