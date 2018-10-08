PwC: Харьков — один из наиболее перспективных IT-хабов Украины

9 октября международная аудиторская компания PwC совместно с представителями Kharkiv IT Cluster представили результаты масштабного бизнес-исследования IT-отрасли, которое в этом году было проведено в харьковском регионе.

Исследование показало, что по состоянию на апрель 2018 года в IT-индустрии области функционируют 450 + компаний, в которых трудоустроены более 25 000 специалистов отрасли.

По приблизительным оценкам доход IT-сферы Харькова за прошлый год составил 5 миллиардов гривен, из которых 43% — поступило в местные бюджеты. Согласно макроэкономической модели PwC, объем IT-сектора Харькова в течение следующих пяти лет увеличится в два раза и достигнет отметки в 1,85 миллиардов долларов.

Небольшой спрос на IT-услуги внутри страны вынуждает компании ориентироваться на экспорт. Наиболее востребованы услуги харьковских специалистов в Северной Америке (65%) и Европе (25%), а также в странах Ближнего Востока (5%) и Азии (3%), Австралии (2%). Популярными экспортными рынками Европы стали: Швеция, Дания и Великобритания.

Одним из основных этапов исследования стал SWOT-анализ бизнес-среды отрасли, который определ ее сильные стороны:

* Сопряжение деятельности IT-сообщества города с большим количеством специализированных мероприятий

* Значительное улучшение технической экспертизы и профессионализма специалистов сферы

* Тесное сотрудничество между учебными заведениями и крупными IT-компаниями

* Развитие бизнес-отношений с европейскими странами и США

* Внедрение программ релокейта в IT-компаниях для жителей других регионов Украины

* Улучшение городской инфраструктуры

«Харьков — это колыбель трех Нобелевских лауреатов в области экономики, физики и медицины, сильнейшая академическая школа точных наук и престижные вузы, каждый год занимающие строчки в международных рейтингах. В таких благоприятных условиях здесь выросло самое мощное региональное IT-комьюнити — и благодаря масштабному исследованию PwC и IRS Group теперь мы можем подтвердить нашу заслуженную репутацию внушительными цифрами. Более того, уже три года компании в составе Kharkiv IT Cluster работают над тем, чтобы трансформировать Харьков в IT hub международного уровня — и результаты исследования подчеркивают, что мы на верном пути. Даже 20 лет назад мы уже были великолепными техническими специалистами, а за эти годы мы стали еще и хорошими бизнесменами, накопили внушительную экспертизу и создали отличную бизнес-экосистему в городе. Наша IT-экспертиза, фундаментальное образование, бизнес-надежность и традиционное украинское гостеприимство — это ультра-комбо, привлекающее к нам бизнес-партнеров и клиентов со всего мира» — оценивает харьковский IT-сектор Виктор Шальнев, исполнительный директор NIX Solutions .

Также исследование дало возможность выявить ряд направлений, работа над которыми еще предстоит. Так, одними из основных проблем, тормозящих стремительный рост отрасли, выявлены: нехватка качественной коммерческой недвижимости и отсутствие прямых рейсов из аэропорта Харькова в популярные аэропорты-концентраторы (Амстердам, Париж, Мюнхен, Франкфурт, Лондон).

«IТ – индустрия с каждым годом демонстрирует устойчивый и последовательный рост. Сегодня у IТ-сегмента есть все шансы стать новым драйвером для украинской экономики. Чтобы Украина и Харьков превратились в новый мировой центр технологий, необходима революционная инфраструктура, которая обеспечит качественный рост» – прокомментировал презентацию инфраструктурного проекта «Экополис ХТЗ» Даниил Владов, генеральный директор DCH I&RE.

Также исследование дало возможность выявить ряд направлений, работа над которыми еще предстоит. Так, одними из основных проблем, тормозящих стремительный рост отрасли, выявлены: нехватка качественной коммерческой недвижимости и отсутствие прямых рейсов из аэропорта Харькова в популярные аэропорты-концентраторы (Амстердам, Париж, Мюнхен, Франкфурт, Лондон).

«IТ – индустрия с каждым годом демонстрирует устойчивый и последовательный рост. Сегодня у IТ-сегмента есть все шансы стать новым драйвером для украинской экономики. Чтобы Украина и Харьков превратились в новый мировой центр технологий, необходима революционная инфраструктура, которая обеспечит качественный рост» – прокомментировал презентацию инфраструктурного проекта «Экополис ХТЗ» Даниил Владов, генеральный директор DCH I&RE.