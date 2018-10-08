В Госпогранслужбе заявили об очередном провале "туристического сезона" в Крыму

В течение туристического сезона, с мая по сентябрь этого года, было зафиксировано пересечение административной границы с оккупированным Крымом 1,4 млн раз, из которых 690 тыс. раз пересекали украинцы в направлении полуострова, а оттуда – 713 тыс. раз, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

По информации ГПСУ, в Крыму оккупанты пытаются выгодно показать очередной провальный сезон, говоря о рекордных 6,1 млн туристов, из которых около 1 млн украинцев. Однако анализ результатов оперативно-служебной деятельности Государственной пограничной службы Украины свидетельствует об отсутствии тенденции к увеличению посещения аннексированного в 2014 году полуострова Крым.

“Для сравнения, в течение именно туристического сезона с мая по сентябрь этого года на админграницах с оккупированным Крымом зафиксировано 1,4 миллиона пересечений, из которых 690 тысяч раз гражданами Украины в направлении полуострова и 713 тысяч раз из Крыма”, – рассказали в пресс-службе.

Всего, по данным ГПСУ, в течение 9 месяцев 2018 года на админграницах с временно оккупированным полуостровом пограничным ведомством зафиксировано 2 миллиона пересечений гражданами.