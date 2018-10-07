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Правительство одобрило политику собственности в госсекторе экономики

Правительство одобрило политику собственности в госсекторе экономики

Кабмин утвердил разработанные Минэкономразвития основные принципы внедрения политики собственности в отношении субъектов хозяйствования государственного сектора экономики. Об этом сообщает Правительственный портал.

“Документ разработан с учетом лучших мировых практик политики собственности государственных предприятий, в частности OECD Guidelines on Corporate Governance of SOEs (Рекомендации по корпоративному управлению государственными предприятиями Организации экономического сотрудничества и развития)”, – говорится в сообщении.

Основные принципы внедрения политики собственности определяют основные цели осуществления государственного владения, управления и распоряжения субъектами хозяйствования. Так, политика собственности утверждает, что государство владеет предприятиями для повышения их эффективности, сохранения и повышения балансовой стоимости их активов, обеспечения экономических интересов украинского народа, выполнения возложенных на государство социальных функций, а также получения прибыли госпредприятиями от осуществления коммерческой деятельности.

По материалам Урядовий портал
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