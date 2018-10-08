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Comcast стал основным владельцем Sky

Comcast стал основным владельцем Sky

Американский интернет-провайдер Comcast 9 октября закрыл сделку по покупке пакета акций британского оператора Sky у 21st Century Fox.

Теперь в распоряжении Comcast оказались 76,8% акций Sky.

Медиакорпорации принадлежали 39% акций британского оператора, которые она согласилась продать Comcast в конце сентября за $15,3 млрд. До этого провайдер выиграл у все той же 21st Century Fox борьбу за остальную часть Sky. Сумма этой покупки составила $39,8 млрд.

«Наши лидирующие позиции в технологическом секторе и сфере создания контента позволяют нам увеличить инвестиции и усилить рост показателей бренда Sky»,— заявил глава Comcast Брайан Робертс. При этом он подчеркнул, что британский телеканал сохранит редакционную независимость.

По материалам Коммерсантъ
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