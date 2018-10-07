Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 240 0

Порошенко подписал социально важный образовательный закон

Порошенко подписал социально важный образовательный закон

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон о доступе лиц с особыми образовательными потребностями к услугам по образованию.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

“Президент Петр Порошенко подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доступа лиц с особыми образовательными потребностями к услугам по образованию”, – говорится в сообщении.

Закон предусматривает имплементацию и реализацию международных и европейских стандартов по защите прав и законных интересов лиц с особыми образовательными потребностями и приведение вышеупомянутых законодательных актов в соответствие с нормами актов международного права и базового Закона Украины “Об образовании”.

Реализация Закона будет способствовать развитию и социализации лиц с особыми образовательными потребностями.

Документ предусматривает внесение изменений в Законы Украины “Об общем среднем образовании”, “О внешкольном образовании”, “О профессионально-техническом образовании” в части обеспечения права лиц с особыми образовательными потребностями на получение образования, получение психолого-педагогических и коррекционно-развивающих услуг в учебных заведениях.

Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина