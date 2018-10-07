В порту "Южный" появится масляной хаб

Группа Allseeds планирует инвестировать 15 млн долларов в создание масляного хаба в порту “Южный”.

Об этом сообщил председатель совета директоров Allseeds Вячеслав Петрище.

“Инвестиции в создание хаба составят примерно 15 млн долларов, и уже 30 млн долларов мы инвестировали в инфраструкутру”, – сказал он на пресс-конференции.

По его словам, речь идет о создании площадки для трейдеров и переработчиков на базе мощностей Allseeds, где они смогут продавать любые объемы масла плюс отгружать партии в любую точку планеты.

Петрище добавил, что в планах его компании – удвоить производство растительного масла в ближайшие три года.

“Реализация проекта масляного хаба уже началась: подписаны договоры с крупными игроками на этом рынке. Планируем в октябре начать увеличивать мощности перевалки, чтобы к январю выйти на мощность 100 тыс. тонн в месяц с перспективой 1,5 млн тонн перевалки растительных масел в следующем году. Уверен, в ближайшие два года выйдем на 2,5 млн тонн”, – отметил Петрище.

В сентябре Нидерландский банк развития FMO и Diligent Capital Partners (DCP) стали акционерами Allseeds, приобретя долю в 16% акций.