Британия стремится усилить торговые связи с Украиной - СМИ

Великобритания будет противостоять российской агрессии после выхода из Европейского Союза, усилив торговые связи с Украиной и поддерживая санкции ЕС. С таким заявлением должен выступить министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс, передает УНН со ссылкой на The Times.

Фокс намерен заявить, что Великобритания выступает за “солидарность и единство” с Украиной, и что поддержка этой страны и давление на Россию не затормозят после Brexit.

На прошлой неделе чиновники Уайтхолла начали переговоры с украинскими коллегами.

Бывший министр обороны Фокс сегодня должен выступить на Лондонском бизнес-форуме в Лондоне перед британскими и украинскими бизнесменами.

“Мы сегодня здесь не только для углубления торговых связей между нашими народами, но и в знак проявления солидарности и единства перед внешней агрессией. Наш выход из ЕС не меняет обязательства Великобритании по развитию, росту и процветанию Украины. Также это не меняет нашу преданность санкциям против России. Действительно, мы принимаем меры, чтобы обеспечить беспрепятственный переход санкций в законодательство Великобритании в день выхода из Европейского Союза”, – сказал министр.

Отмечается, что Фокс должен указать на “огромные коммерческие возможности” для британских компаний в Украине.