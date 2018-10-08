Украинский автопром: в "плюсе" - только два завода

В сентябре из украинских заводов вышло 550 единиц автотранспортной техники, что на 33% меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщает ассоциация “Укравтопром”.

“В “плюс” в прошлом месяце, и то за счет чрезвычайно низкой базы сравнения, удалось выйти только двум предприятиям: Черкасскому автобусному заводу (+19%) и Черниговскому автозаводу (+31%), которые выпустили в сентябре 43 и 21 ед. автотранспорта соответственно”, – отметили в профильной ассоциации.

В легковом сегменте украинского автопрома продолжает работать только одно предприятие – «Еврокар», где за месяц SKD методом было собрано 476 автомобилей. Объем сентябрьской сборки Еврокара по сравнению с 2017 годом уменьшился на 8 процентов. В целом выпуск легковых автомобилей в Украине по сравнению с сентябрем прошлого года просел на 31%.

Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года), составило всего 3 единицы, в 20 раз меньше результата годичной давности.

Автобусное производство снизилось на 3% и составило 71 шт.