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В Минсоцполитики сообщили, могут ли покупатели машин на еврономерах оформлять субсидию

В Минсоцполитики сообщили, могут ли покупатели машин на еврономерах оформлять субсидию

Министерство социальной политики не будет учитывать машины на еврономерах при начислении субсидий, поскольку невозможно установить факт принадлежности такого имущества конкретному лицу.

Об этом сказал директор директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко.

“Автомобиль на еврономерах — проблема не только субсидий, но и государства. Невозможно установить факт принадлежности прав на это имущество. Если невозможно установить, что конкретное имущество принадлежит конкретному лицу, а оно его просто использует на основании чего-то, это невозможно использовать в официальной статистике”, — сказал Музыченко.

В апреле 2018 года Кабинет Министров Украины обновил программу предоставления субсидий на услуги ЖКХ. Если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет (кроме мопеда и авто, предоставленного органом социальной защиты населения), субсидию назначать не будут.

По оценкам Государственной Фискальной службы, на территории Украины незаконно находятся более 246,4 тыс. авто с иностранной регистрацией. По данным ведомства, в 2017 году в Украину было ввезено более 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, 209,6 тыс. из них ввезены в режиме “транзита”, почти 748,9 тыс. — в режиме “временного ввоза”. По состоянию на 31 января 2018 на территории Украины в целом находится почти 425,4 тыс. авто с иностранной регистрацией.

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По материалам Дело
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