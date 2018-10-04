Межбанк: доллар «заморозила» острая нехватка гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в понедельник относительно доллара 0,31 коп., на торгах вторника повысился на 0,65 коп., оказавшись на уровне 28,0814 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 09-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв символические 0,54 коп., составил 28,0848 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 09 октября с уровней предыдущего закрытия 28,085/28,110 UAH/USD виртуально, без сделок.

К 09.52, оправдывая ожидания роста и еще не покидая виртуальную сферу, котировки СКВ на межбанке приподнялись к 28,10/28,15 UAH/USD.

Около 10.09 курс доллара, выйдя в реальную сферу, сузил спред, остановившись на уровне 28,10/28,12 UAH/USD, где пребывал до 11.00 Киева.

С этого часа на рынке безналичного доллара стартовала нисходящая коррекция, уронив «американец» вначале к 28,00/28,10, а спустя полчаса, на 11.32 до 28,07/28,09 UAH/USD.

Локальный минимум (28,05/28,07 UAH/USD) на межбанке был достигнут около 11.47 Киева, после чего коррекция СКВ взяла тайм-аут. На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.00 на фоне более высоких цен (28,06/28,07 UAH/USD).

Некоторые участники торгов утверждали, что эта курсовая динамика «американца» состоялась без вмешательства регулятора, однако дальнейшее развитие событий вызвало сомнения в этой «самостоятельности».

С 13.20 возобновилась «порционная» коррекция курса безналичного доллара на межбанке , затянувшаяся, по сути, до самого завершения торгов, словно намекая, что НБУ покинул рынок, свернув возможные гривневые интервенции, выкупая долларовые «излишки».

При этом поэтапное снижение курса СКВ продолжалось, уронив доллар к 28,030/28,055 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими до закрытия торгов.

Сессия по безналичному доллару на межбанке во вторник завершились в районе этой отметки.

Большинство сделок на межбанке 09 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0814 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,08 / 28,09

евро – 32,11/ 32,13

российский рубль – 0,421/0,422

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