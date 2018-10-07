ОАЭ разрешит ICO в 2019 году

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о планах введения новых правил, которые позволили бы использовать первоначальное предложение монет (ICO) в качестве метода сбора средств для местных компаний.

Согласно прогнозу Reuters, опубликованному в понедельник, планируемые к введению в 2019 году правила позволят фирмам привлекать капитал с помощью продаж криптовалюты в качестве альтернативы традиционным методам привлечения финансирования, таким как IPO.

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Правление Emirates Securities & Commodities Authority утвердило рассмотрение ICO как продажу ценных бумаг. В соответствии с нашим планом мы должны ввести правила на местах в первой половине 2019 года”, – говорит глава наблюдателя по ценным бумагам ОАЭ Обейд Саиф аль-Зааби

«Проект правил, охватывающих ICO, уже разрабатывается регулятором совместно с иностранными советниками», — сказал Зааби, добавив, что регулятор также работает с фондовыми рынками в Абу-Даби и Дубае для подготовки торговых площадок для новых цифровых активов.

Reuters указывает на то, что в последние годы колебания и низкая цена на нефть, а также слабость рынка акций снизили активность IPO в ОАЭ. Помимо обеспечения правовой основы для ICO, страна может также разработать новый закон для увеличения числа IPO, разрешив владельцам семей продать до 100 процентов фирм, находящихся под их контролем.

Когда новые правила для ICO вступят в силу, ОАЭ станет одной из стран в мире, которые внедрили нормативную базу для метода финансирования с помощью блокчейна.

Мальта, например, приняла несколько законопроектов, чтобы предоставить юридическую основу для ICO, криптовалюты и технологии блокчейн в начале этого года в рамках своего плана стать «Блокчейн-островом».

Бермудские острова также надеются привлечь больше предприятий на остров, предоставив законодательство, которое позволяло бы проводить ICO в определенных условиях.