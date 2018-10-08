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Wizz Air увеличила количество перевезенных украинцев на 145%

Wizz Air увеличила количество перевезенных украинцев на 145%

В течение лета 2018 года лоукостер Wizz Air перевез более 450 тысяч пассажиров на своих украинских маршрутах, что на 145% больше по сравнению с июнем-августом прошлого года.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

“В течение летнего периода с 1 июня по 1 сентября 2018 года Wizz Air перевезла более 450 тысяч пассажиров на своих украинских лоукост-маршрутах, что составляет 145% роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года”, – отмечается в сообщении.

Самыми популярными этим летом стали направления из Киева в Будапешт (Венгрия), Мемминген, Дортмунд, Франкфурт и Берлин-Шенефельд (Германия); Варшаву (Польша) и Копенгаген (Дания).

Сейчас Wizz Air предлагает перелеты по 42 маршрутам в 12 стран из трех украинских аэропортов в Киеве, Львове и Харькове, включая недавно объявленные новые направления в Австрию, Польшу, Данию, Латвию, Литву, Словакию, Великобританию и Германию.

В целом в 2018 году Wizz Air сообщила о 18 новых маршрутах, а также о четвертом самолете Airbus A320, который будет добавлен к киевскому авиапарку компании в марте 2019 года.

По материалам Економічна Правда
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