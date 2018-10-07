Toyota и SoftBank сформировали альянс

Крупнейший автопроизводитель в Японии и самая влиятельная техническая компания страны собираются совместно разработать платформу для эксплуатации самоходных автомобилей, которые могут использоваться в качестве мобильных магазинов, больниц и других услуг. Предполагается, что в будущем всё меньше людей будут владельцами собственных транспортных средств.

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Совместное предприятие начнёт работать с относительно небольшим начальным капиталом в 2 млрд иен ($17,5 млн). SoftBank будет принадлежать чуть более половины бизнеса, который первоначально сосредоточится на Японии и, в конечном итоге, станет международным.

«Самостоятельно ни SoftBank, ни автопроизводители не могут проработать всё необходимое, – сказал технический директор SoftBank Джуничи Миякава, который станет исполнительным директором новой компании. – Мы хотим работать также в направлении обеспечения доступа к транспорту людям с ограниченными возможностями».

В рамках партнёрства Toyota и SoftBank будут совместно работать над развитием многоцелевой мобильной службы e-Palette. Речь идёт о представленной ранее концепции Toyota, в рамках которой автопроизводитель планирует выпускать аппаратное и программное обеспечение для автобусных маршрутов и автономного транспорта различной направленности (например, арендуемые мобильные рестораны и отели).

Совместная компания будет называться MONET – сокращение от Mobility Network (мобильная сеть) – и приступит к развёртыванию автопилота с использованием e-Palette во второй половине 2020-х годов. SoftBank предоставит технологии для сбора и анализа данных о транспорте, чтобы гарантировать, что автомобили будут эффективно добираться куда необходимо.